Правительство региона с прискорбием сообщает, что на 88 году жизни скончался Евгений Георгиевич Бирюков, бывший главный архитектор Владимирской области. Евгений Георгиевич родился 7 мая 1938 года. В 1981 – 1985 годах он был директором института «Владимиргражданпроект», в 1985 – 1999 годах – главным архитектором региона, возглавлял департамент архитектуры и градостроительства Администрации Владимирской области. Евгений Георгиевич