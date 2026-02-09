Последние 28 лет он живет в Муроме вместе с супругой — актрисой Натальей Климовой.

Народный артист России Владимир Петрович Заманский отмечает 100‑летний юбилей. Последние 28 лет он живет в Муроме вместе с супругой — актрисой Натальей Климовой.Владимир Заманский — человек необычной судьбы. В 1943 году, приписав себе лишний год, он ушел на фронт. Военную службу продолжил и после Победы: всего в армии провёл 6 лет.Актерская карьера Заманского началась сравнительно поздно — в 33 года. Но талант быстро принес ему признание: он сыграл десятки ролей в театре и кино, каждый раз глубоко погружаясь в образ.В личной жизни артист тоже демонстрирует постоянство: с 1962 года он в браке с Натальей Ивановной Климовой. Их союз сравнивают с легендарным союзом Петра и Февронии Муромских.Сегодня Владимир Петрович ведет скромный образ жизни, но не остается в стороне от добрых дел. Он помогает местному храму и поддерживает связь с военнослужащими 1‑й гвардейской инженерно‑сапёрной Брест‑Берлинской Краснознамённой бригады.С юбилеем артиста поздравил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Он : «Мое огромное уважение Владимиру Петровичу — как честному человеку, как защитнику Отечества, как великому артисту. Сердечные поздравления и самые‑самые добрые пожелания. Гордимся таким земляком».