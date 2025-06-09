11 ребят набрали максимальный балл по химии, а еще трое по литературе.

Первые результаты ЕГЭ порадовали Владимирскую область: одиннадцать выпускников региона получили максимальный балл по химии. Об этом рассказали в правительстве региона.Среди лучших - ученики гимназии №3 (Арсений Гройсман и Мария Шемко) и школ №№25 (Сергей Кожокарь) и 36 (Анастасия Федорова, Полина Дерябина и Зоя Федосеева) города Владимира, а также представители Гусь-Хрустального (Софья Филина, Матвей Андреев и Александра Тренина), Коврова (Анастасия Пономарёва) и Вязниковского района (Мария Гаврилова).Кроме того, трое ребят показали знания на 100 баллов по литературе: Арина Боженко из Коврова, Виктория Юкачёва из Мурома и Полина Нефедова из Киржача.