В 2024 году были эвакуированы 87 пациентов.

Во Владимирской области продолжают развивать специализированную медицинскую помощь, включая эвакуацию пациентов в специализированные медучреждения и федеральные центры. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе созданы две вертолетные площадки на территории областной клинической и детской больниц.За последние пять лет с помощью санавиации было совершено 406 вылетов. В 2024 году были эвакуированы 87 пациентов, из которых 12 — дети. Наиболее частыми направлениями стали Гусь-Хрустальный и Муромский районы.На борту санавиации были пациенты разных возрастов: самым маленьким стал двухлетний мальчик, доставленный в НМИЦ имени Н. И. Пирогова, а самой возрастной пациенткой — 91-летняя женщина, которую эвакуировали из Муромской ЦРБ в ОКБ Владимира.