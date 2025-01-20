С сегодняшнего дня, 20 января, Центр закупок льготных лекарств возглавил новый руководитель. Директором стала Ольга Клюева, сообщили в минздраве области. Ольга Николаевна в 2003 году закончила

С сегодняшнего дня, 20 января, Центр закупок льготных лекарств возглавил новый руководитель. Директором стала Ольга Клюева, сообщили в минздраве области. Ольга Николаевна в 2003 году закончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «государственное и муниципальное управление». В 2021 году прошла переподготовку по программе дополнительного профессионального образования «Менеджмент здравоохранения». За период трудовой деятельности Ольга Клюева проходила