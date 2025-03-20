В Санкт-Петербурге прошел заключительный этап Кубка России по полиатлону. Среди 80 сильнейших участников из разных регионов в финале оказались и наши спортсмены. Серебряную награду завоевал

В Санкт-Петербурге прошел заключительный этап Кубка России по полиатлону. Среди 80 сильнейших участников из разных регионов в финале оказались и наши спортсмены. Серебряную награду завоевал полиатлонист из Владимирской области Егор Черных. Также были подведены итоги всех трех этапов соревнований. «Золото» Кубка России среди мужчин получил Егор Черных, ту же награду среди женщин взяла Анастасия Суконкина,