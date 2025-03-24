Пока кто-то в выходные отдыхал, спасатели трудились. За прошедшие сутки сотрудники МЧС Владимирской области потушили 31 пал травы. Многие из пожаров оказались крупными и занимали площади 5, 6

Пока кто-то в выходные отдыхал, спасатели трудились. За прошедшие сутки сотрудники МЧС Владимирской области потушили 31 пал травы. Многие из пожаров оказались крупными и занимали площади 5, 6 гектаров. В пресс-службе МЧС области опубликовали список, какие пожары и где были потушены за воскресенье: – на площади 200 гектаров у деревни Мильна Меленковского района, – на