Во Владимире завершили капитальный ремонт подземного пешеходного перехода в микрорайоне Юрьевец. В...

Во Владимире завершили капитальный ремонт подземного пешеходного перехода в микрорайоне Юрьевец.В первых числах января жители микрорайона Юрьевец столицы Владимирской области смогут пересекать федеральную трассу только по обновленному подземному переходу — временную наземную «зебру» демонтируют.В столице Владимирской области завершили четырехмесячный капитальный ремонт подземного пешеходного перехода под трассой Р-132 «Золотое кольцо» в микрорайоне Юрьевец.«В ходе капремонта специалисты обустроили сплошную гидроизоляцию на внешних стенах тоннеля, восстановили систему водоотведения и отремонтировали водосборные колодцы. Внутри перехода они сняли старую отделку, выровняли и заштукатурили стены, которые потом облицевали светлым керамгранитом. Полностью переустроены лестничные марши. Ступеньки и пандусы стали более удобными, установлены перила из нержавеющей стали. Пол на лестницах, в тоннеле и на входе в переход выполнен из противоскользящей ребристой тротуарной плитки», - сообщил Упрдор «Москва - Нижний Новгород».Теперь входные группы перехода отделаны новой плиткой, вместо односкатной крыши установлен новый навес на металлокаркасе. В переходе установлено 30 светодиодных светильников.Для маломобильных групп населения установлены подъемные платформы, которыми можно воспользоваться, нажав на кнопку вызова диспетчера - он удаленно активирует платформы и через видеокамеры проконтролирует их работу.Упрдор подчеркивает, что пользоваться подъемниками имеют право только люди в инвалидных колясках — платформы оборудованы не для развлечения. Вся информация по фактам вандализма будет направлена в правоохранительные органы.В связи с открытием подземного перехода, со 2 января 2023 года временный наземный переход перестанет функционировать.Юрьевецкий подземный пешеходный переход построен в 1986 году, на баланс федеральной дороги тоннель перешел из муниципальной собственности в 2018 году в неудовлетворительном состоянии. Местные жители отказывались пользоваться подземным пешеходным переходом, состояние которого оставляло желать лучшего. В тоннеле было тусклое освещение, неудобные пандусы и скользкие лестницы, а для маломобильных и пожилых граждан он и вовсе был не приспособлен. Кроме того, из-за проблем с гидроизоляцией в оттепель и дожди тоннель подтапливало водой.Фото администрации Владимирской области