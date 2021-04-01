Между мужчиной, управляющим автомобилем марки ВАЗ, и водителем скорой медицинской помощи произошла драка, в результате которой последний произвел выстрел в своего оппонента...

«Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали 44-летнего водителя скорой помощи, подозреваемого в хулиганстве со стрельбой», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что на пересечении Каширского шоссе и Шипиловской улицы происходит драка. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции.Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что в результате дорожного конфликта между мужчиной, управляющим автомобилем марки ВАЗ, и водителем скорой медицинской помощи произошла драка, в результате которой последний произвел выстрел в своего оппонента. Пострадавший был госпитализирован в одно из столичных медицинских учреждений с ранением в поясничной области. Подозреваемый был задержан на месте происшествия. У мужчины был обнаружен и изъят предположительно травматический пистолет, в настоящее время направленный на экспертизу.По данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22