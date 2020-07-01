ЦИК России опубликовал предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию. По состоянию на 15:00 по московскому времени, 73 процента проголосовавших поддерживают изменения. Об этом сообщила ЦИК в своем telegram-канале.

ЦИК России опубликовал предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию. По состоянию на 15:00 по московскому времени, 73 процента проголосовавших поддерживают изменения. Об этом сообщила ЦИК в своем telegram-канале.Также комиссия запустила счетчик предварительных итогов голосования по стране. Например, в Еврейской автономной области за принятие поправок отдали свой голос 80,24 процента жителей. Такие данные получены после обработки 1,09 процента протоколов.В Сахалинской области поддержали изменения 74,02 процента проголосовавших. На Чукотке 83,09 процента жителей также высказались положительно. В Забайкальском крае за принятие поправок проголосовали 28,22 процента граждан.