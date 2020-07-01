Нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси в матче 33-го тура чемпионата Испании против мадридского Атлетико стал автором одного из голов своей команды. Благодаря ему в копилке 33-летнего аргентинского футболиста оказалось уже 700 мячей, забитых им в течение профессиональной карьеры.

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси в матче 33-го тура чемпионата Испании против мадридского "Атлетико" стал автором одного из голов своей команды. Благодаря ему в копилке 33-летнего аргентинского футболиста оказалось уже 700 мячей, забитых им в течение профессиональной карьеры.Как сообщает официальный сайт "сине-гранатовых", Месси 630 раз поражал ворота соперников, выступая за "Барселону". Речь идет только об официальных играх. Еще 70 мячей он забил за сборную Аргентины, включая и товарищеские матчи.Leo #Messi scores 700th pro goal— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 1, 2020Напомним, что Месси выступает за основную команду "Барселоны" с 2004 года. За это время он десять раз становился чемпионом Испании и шесть раз выигрывал Кубок страны. В составе "сине-гранатовых" аргентинский форвард четырежды праздновал победу в Лиге чемпионов. Кроме того, Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча".