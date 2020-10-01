Злоумышленник, прогуливаясь по детской площадке, увидел ребенка, игравшего в телефон, вырвал из его рук гаджет и скрылся...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы совместно с коллегами из УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа.В полицию обратилась 37-летняя женщина. По ее словам, на детской площадке, расположенной во 2 микрорайоне Зеленограда, неизвестный мужчина отобрал у ее малолетнего сына мобильный телефон, после чего скрылся. Материальный ущерб составил 30 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 34-летнего жителя Зеленограда.Как установлено, мужчина прогуливался по детской площадке, увидел ребенка, игравшего в телефон, и, убедившись в отсутствии прохожих рядом с ним, вырвал из рук гаджет и скрылся. Похищенное злоумышленник сбыл.Старшим дознавателем ОД ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31