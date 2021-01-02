«В своей тарелке» - это театрализованная квест-игра и веселые приключения для детей и взрослых.

Парк «Загородный» и Арт-пространство «Деревня Дуралеевка» предложили необычную новогоднюю программу. «В своей тарелке» - это театрализованная квест-игра и веселые приключения для детей и взрослых. В этом году с жителями «деревни» приключились новые загадочные обстоятельства и снова без помощи смелых, весёлых и отважных гостей им никак не разобраться.В программе:театрализованное приветствие гостей;активный и увлекательный тематический квест;яркие уникальные персонажи;появление главного зимнего волшебника;фотосессия в интерьере «деревни» и праздничных декорациях;общение с Дедушкой Морозом;чаепитие и угощение на тёплой уютной веранде;вручение подарков и «верительных грамот» от Деда Мороза (по дополнительному заказу).Парк «Загородный» ждет всехсо 2 по 4 января в 11.00 и 13.00. Стоимость билета: детский 600 рублей (с чаем и угощением), взрослый 250 р (с чаем и угощением).