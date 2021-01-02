«В своей тарелке» - это театрализованная квест-игра и веселые приключения для детей и взрослых.
Парк «Загородный» и Арт-пространство «Деревня Дуралеевка» предложили необычную новогоднюю программу. «В своей тарелке» - это театрализованная квест-игра и веселые приключения для детей и взрослых. В этом году с жителями «деревни» приключились новые загадочные обстоятельства и снова без помощи смелых, весёлых и отважных гостей им никак не разобраться.
В программе:
театрализованное приветствие гостей;
активный и увлекательный тематический квест;
яркие уникальные персонажи;
появление главного зимнего волшебника;
фотосессия в интерьере «деревни» и праздничных декорациях;
общение с Дедушкой Морозом;
чаепитие и угощение на тёплой уютной веранде;
вручение подарков и «верительных грамот» от Деда Мороза (по дополнительному заказу).
Парк «Загородный» ждет всех
со 2 по 4 января в 11.00 и 13.00. Стоимость билета: детский 600 рублей (с чаем и угощением), взрослый 250 р (с чаем и угощением).