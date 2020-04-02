УЕФА перенес матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок. Ранее мартовские встречи еврокубков были отложены из-за пандемии коронавируса.

УЕФА перенес матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок. Ранее мартовские встречи еврокубков были отложены из-за пандемии коронавируса.УЕФА провел видеоконференцию со всеми 55 членами организации. Было принято несколько важных решений. В связи с тем, что в Европе остается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, УЕФА не станет возобновлять матчи европейских кубков в апреле. В розыгрыше турниров взята бессрочная пауза. Также отложен финал четырех по мини-футболу, запланированный на конец апреля в Минске.Так же отложены все матчи национальных сборных, запланированные на июнь. Встречи могут пройти осенью.