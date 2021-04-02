В ходе беседы у мужчины возник конфликт с подозреваемым, затем последний отвел его в сторону и нанес несколько ударов...

«Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции "Жулебинский" ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В отдел полиции поступила информация от очевидца о том, что на улице Маршала Полубоярова на парковке лежит мужчина, которого ранее избил неизвестный. Прибывший на место происшествия наряд полиции обнаружил и установил потерпевшего – 47-летнего жителя Московской области, который не смог пояснить ситуацию в связи с состоянием здоровья. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение. Согласно справке потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Хвалынском бульваре. Им оказался 33-летний ранее судимый москвич.Установлено, что подозреваемый отдыхал со своими знакомыми в кафе недалеко от места происшествия. Когда компания вышла на улицу, к ним подошел потерпевший и завел разговор. В ходе беседы у мужчины возник конфликт с подозреваемым, затем последний отвел его в сторону и нанес несколько ударов. Знакомые злоумышленника попытались остановить его и увели от потерпевшего, после чего покинули место. В настоящий момент потерпевший находится на лечении в медицинском учреждении.Следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18