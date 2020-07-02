У злоумышленника имелись запасные ключи от склада. Предварительно арендовав два грузовых автомобиля с водителями и приехав на территорию складского помещения, он открыл склад и совершил кражу...

Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с коллегами из МВД России задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в краже.В ОМВД России по району Бирюлево Западное с заявлением о краже обратился генеральный директор одной из компаний. По словам заявителя, неизвестный со складского помещения организации в Ступинском проезде тайно похитил 14 паллетов фисташек. Ущерб составил более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий похищенное было обнаружено на территории п. Мосрентген.В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали одного из подозреваемых. Им оказался 25-летний приезжий – знакомый потерпевшего.Установлено, что у злоумышленника имелись запасные ключи от склада. Предварительно арендовав два грузовых автомобиля с водителями и приехав на территорию складского помещения, он открыл склад и совершил кражу.По данному факту следствием ОМВД России по району Бирюлево Западное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22