02.07.2020

2020-07-02 16:45:03

Представители различных политических партий Владимирской области проголосовали по поправкам в Конституцию

Общественников и представителей самых разных партий объединило гражданское чувство сопричастности к выбору будущего нашей страны.

Маринин Андрей Владимирович, депутат ЗС, «Справедливая Россия»: "Первое, что я бы хотел сказать это то, что осознанно свой долг я уже исполнил: уже сходил на избирательный участок и проголосовал. Среди всего пакета поправок хочу отметить самые основные – это социальные поправки, главное, что нашим пенсионерам не реже 1 раза в год будет индексироваться пенсия, поддержка социальная и защита будет для детей, инвалидов, пенсионеров – это очень важные поправки. Так же хочу отметить, что очень важно, чтобы в Конституции нашей страны было прописано, что чиновник не имеет права иметь двойного гражданства, недвижимость за рубежом. Для меня очень важная поправка – это отчуждение территории, что подчеркивает суверенитет нашей страны."

Кузин Василий Николаевич, член УИК № 774 от КПРФ (г.Вязники): "Я думаю, здесь партийная принадлежность сейчас не так важна. Потому что действительно очень серьезное голосование по поправкам в Конституцию... На нашем участке меры все соблюдены. Мы выходим и на придомовую территорию, и на дом. Все мы обязательно в халатах, масках, есть дезинфицирующие средства. То есть в плане безопасности все у нас соблюдено. От тех, кто голосует, жалоб нам не поступало... Я думаю, что голосование обязательно для всех жителей России. Они должны – каждый – выразить свое мнение, так как это все-таки будущее – их будущее, будущее их детей, их внуков. Поэтому, я думаю, что обязательно нужно выражать свое мнение, чтобы действительно в дальнейшем Россия процветала."

Алтухов Иван Павлович, депутат ЗС, Коммунистическая партия социальной справедливости: "Голосование проходило очень четко, открыто, честно, организовано и безопасно. Люди подходили, им выдавались средства защиты, и люди спокойно голосовали. То есть все было очень открыто, спокойно и организовано на хорошем уровне...Новая Конституция даст нашей стране импульс для стабильного экономического развития, для повышения уровня и качества жизни, благосостояния каждого жителя и для нормальной счастливой жизни каждого россиянина."

Ахматов Магамед Вахидович, председатель партии «Родина» во Владимирской области: " Созданы все условия для граждан, мы видим огромный поток людей, которые приходят выразить свой гражданский долг. На мой взгляд и взгляд моих товарищей, которые тоже принимают участие в разном качестве - есть и наблюдатели, есть и кто работает в избирательных комиссиях, — никаких нарушений не зафиксировано. И не вопрос, что через какое-то время не потребуется еще раз внести корректировку. Почему? Потому что основной закон, основной документ страны должен отражать то время, ту эпоху, и ставить те цели, задачи, которые стоят сейчас перед обществом, страной."

Корнишов Сергей Викторович, заместитель председателя Законодательного Собрания, ЛДПР: "Поправки в конституцию Российской Федерации актуальны, потому что действующая конституция была принята 27 лет назад, они назрели... Над поправками в Конституцию работали и общественные организации, и депутаты Государственной Думы, и юристы, которые разбираются в конституционном праве, поэтому собрали все те принципиально важные поправки, которые сейчас предусмотрены. Которые поддержал и Совет Федерации, Госдума, все парламентарии всех субъектов Российской Федерации... Что касается фракции ЛДПР, то фракцией Государственной Думы были внесены свои предложения по поправкам. Поэтому мы поддерживаем поправки в действующую Конституцию, поскольку многие из них нашли отражение сейчас."