УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Кадырова Бектура Абдилвахановича 1985 года рождения...

УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Кадырова Бектура Абдилвахановича 1985 года рождения, местонахождение которого неизвестно с февраля 2020 года.Приметы: на вид 35 лет, рост 170 см, среднего телосложения, короткие темные волосы, карие глаза.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 709-26-02, 8 (495) 709-10-00 или «102».Пресс-служба УВД по ЮВАО8 (495) 709-18-18