Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми по 10 тысяч рублей в августе - декабре 2021 года. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми по 10 тысяч рублей в августе - декабре 2021 года. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кремля.В указе отмечается, что деньги будут перечислены одному из родителей (опекунов, попечителей, усыновителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство РФ (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2021 года). Выплата осуществляется на каждого ребенка.Также единовременная выплата положена инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство РФ и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей).Фото автора :