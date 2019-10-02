На встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках форума Российская энергетическая неделя президент РФ Владимир Путин заявил, что перед Россией никогда не стояла задача уйти от доллара как от платежного инструмента, однако нужно себя обезопасить.

На встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках форума "Российская энергетическая неделя" президент РФ Владимир Путин заявил, что перед Россией никогда не стояла задача уйти от доллара как от платежного инструмента, однако нужно себя обезопасить, передает телеканал "Россия 24"."Мы никогда не ставили перед собой задачу уйти от доллара как от платежного инструмента. Но вынуждены просто думать о том, как обезопасить себя", — сказал Путин.Глава государства отметил, что вводя ограничения на использование доллара, США собственными руками уничтожают доллар, подрывая к нему доверие.Президент напомнил, что золотовалютные резервы многих стран сокращаются в долларовом выражении, долларовые расчеты мировой торговли падают. Использование США долларовых расчетов как инструмента политической борьбы приводит к тому, что многие страны мира задумываются и переходят к расчетам в нацвалютах.Путин подчеркнул также, что в настоящее время страны Евразийского экономического союза 72% расчетов осуществляют в рублях.