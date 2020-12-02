Стартует и новый городской конкурс для педагогов муниципальных школ и детских садов.

Во Владимире стартует новый конкурс для педагогов муниципальных школ и детских садов.Конкурс «Взгляд в будущее: школа и детский сад глазами современных педагогов» стимулирует инновационные методы работы учителей и педагогов дошкольных образовательных учреждений. Наиболее удачные творческие методики преподавания в дальнейшем планируется применять на практике в системе городского образования.Новый конкурс будет проводиться во Владимире наряду с традиционным конкурсом «Педагог года». Лауреатов, занявших призовые места, наградят денежными премиями. За первое место лучшие педагоги получат 30 тыс. рублей, за второе - по 25 тыс. рублей, за третье - по 20 тыс. рублей.