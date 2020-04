Необычный конкурс в формате голосования болельщиков Национальной хоккейной лиги провели американские телевизионщики. Они решили выбрать лучшего голеадора в истории НХЛ из числа 16 самых знаменитых нападающих лиги. Победу в этом экспресс-опросе одержал россиянин Александр Овечкин.

Необычный конкурс в формате голосования болельщиков Национальной хоккейной лиги провели американские телевизионщики. Они решили выбрать лучшего голеадора в истории НХЛ из числа 16 самых знаменитых нападающих лиги. Победу в этом экспресс-опросе одержал россиянин Александр Овечкин.На старте голосования американской телекомпании NBC лучшие голеадоры Лиги были разделены на восемь пар с тем, чтобы в каждой из них хоккейные фанаты выбрали лучшего. Затем победители по системе заочного плей-офф выходили в четвертьфинал голосования, полуфинал и финал.Овечкин в первом круге оказался лучше форварда сборной Канады Марка Мессье, в других парах победителями стали канадцы Уэйн Гретцки (опередил легендарного соотечественника Мориса Ришара), Горди Хоу (выиграл у Майка Босси, Канада), Марио Лемье (Фил Эспозито, Канада), Стив Айзерман (Майк Гартнер, Канада), американец Бретт Халл (Люк Робитайл, Канада), чех Яромир Ягр (Джо Сакик, Канада) и финн Теему Селянне (Марсель Дионн, Канада).Во втором туре голосования Овечкин сошелся с главным "забивалой" НХЛ Гретцки, которому принадлежит большинство бомбардирских рекордов Лиги, и неожиданно выиграл у канадской легенды. Халл оказался популярнее Селянне, Хоу победил Айзермана, а Лемье обошел Ягра.На стадии виртуального полуфинала россиянин опередил Халла, а Лемье оказался выше Хоу. В финале действующий капитан "Вашингтона Кэпиталз" Овечкин опередил экс-форварда "Питтсбурга Пингвинз" Лемье, набрав 55% голосов против 45% у канадца.