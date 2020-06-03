В Охинском районе Сахалина обнаружено нефтяное озеро, в котором погибли уже более ста уток. В настоящее время региональное министерство экологии готовит материалы для передачи в компетентные органы с целью установления виновников ЧП. Вместе с тем, по мнению специалистов, нефтепродукты могли попасть в озеро естественным путем.

В Охинском районе Сахалина обнаружено нефтяное озеро, в котором гибнут птицы.По данным министерства экологии Сахалинской области, погибли более 100 уток. Сотрудники лесничества смогли достать из котлована только 40 из них, остальных еще предстоит вытащить. Отмечается, что водоем находится в черте Охинского городского округа и в лесной фонд земли не входит.В настоящее время ведомство готовит материалы для передачи в компетентные органы с целью установления виновников ЧП. Вместе с тем, по мнению специалистов, нефтепродукты могли попасть в озеро естественным путем: периодически происходит выход нефти в водоем.Как сообщает "Интерфакс", проверка по данному факту продолжается, опасности для жителей нет.