Инцидент произошел в тот момент, когда мужчина приблизился к ведущему на платформу эскалатору. Пол под ним закачался, а потом ступени эскалатора вырвали одну из закрепленных металлических пластин.

На открывшейся в понедельник на МЦД-1 станции "Славянский бульвар" пассажира едва не затянуло в эскалатор. Запись с камеры наблюдения опубликовал телеканал "Москва 24".Инцидент произошел в тот момент, когда мужчина приблизился к ведущему на платформу эскалатору. Пол под ним закачался, а потом ступени эскалатора вырвали одну из закрепленных металлических пластин. Пассажир успел отбежать в сторону и не пострадал.Сработала автоматическая система остановки эскалатора. О причинах произошедшего не сообщается.Станция "Славянский бульвар" МЦД-1 была открыта 29 июня — пригородную платформу объединили с действующей станцией метро и автобусными остановками. Теперь это один из крупнейших пересадочных узлов Белорусско-Савеловского направления.