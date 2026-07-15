Вместо воды и привычных уток в этом пейзаже сейчас — лишь два экскаватора на гусеничном ходу. Они разравнивают толстый слой глины, перекладывая и уплотняя ее. На дне и боковых стенках

Вместо воды и привычных уток в этом пейзаже сейчас — лишь два экскаватора на гусеничном ходу. Они разравнивают толстый слой глины, перекладывая и уплотняя ее. На дне и боковых стенках Соловьиного пруда в итоге сформируют так называемый «глиняный замок», который будет служить барьером для загрязнений. Алексей Шумник, и.о. начальника управления ЖКХ администрации г. Владимира Дно