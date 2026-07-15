Волонтеры «ЛизаАлерт» 8 часов искали в лесу пропавшего пенсионера. 75-летний Владимир Васильевич уехал в лес пособирать ягоды. К вечеру не вернулся, родственники подняли тревогу и позвонили

Волонтеры «ЛизаАлерт» 8 часов искали в лесу пропавшего пенсионера. 75-летний Владимир Васильевич уехал в лес пособирать ягоды. К вечеру не вернулся, родственники подняли тревогу и позвонили на горячую линию поискового. Волонтеры сразу же выдвинулись на поиск. Поисковый отряд “ЛизаАлерт” Владимирской области Поиск шёл непросто. Были и свои испытания: местами накрывал сильный, но короткий дождь. Он