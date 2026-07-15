В части Владимира ограничили горячее водоснабжение для проведения срочного ремонта.

В Октябрьском районе областного центра временно ограничили подачу горячей воды из-за повреждения трубопровода на 1-й Пионерской улице. Ранее на ТЭЦ-2 при переключении оборудования резко поднялась температура воды в сети.Подача перегретого теплоносителя спровоцировала отключение автоматики в жилых домах, поэтому сейчас в некоторых зданиях возможны перебои с водой. Специалисты компании уже ведут ремонт на поврежденной линии.При обнаружении парения или утечек на улицах города просят звонить в ТСС по номеру 77-34-26 или в ЕДДС по телефонам 53-11-48, 53-39-72. При аварии внутри квартиры на батареях следует немедленно вызывать специалистов своей управляющей компании.