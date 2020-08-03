Они планирует открыть в городе школу граффити

Регина Яфасова из Владимирской области на форуме «Таврида» в Крыму выиграла грант в размере 600 тысяч рублей на реализацию проекта «Стрит-арт фестиваль «Загогули33»».По словам победительницы, проект будет реализован в форме фестиваля, на котором граффитисты будут соревноваться за возможность изобразить свои эскизы на фасадах зданий и сооружениях Владимирской области.Также во Владимире будет проведена школа граффити, чтобы познакомить жителей города с этим видом искусства.Цель моего проекта – развитие творческого потенциала молодежи и пропаганда активной жизненной позиции у подрастающего поколения. Фестиваль докажет, что современное искусство востребовано и может менять облик не только города и региона, но и страны в целом. Мы хотим сформировать свежее восприятие города, побуждающее открыть его заново или впервые приехать», – рассказала Регина.