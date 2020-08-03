Прокуратура восстановила права на выплаты 3043 медицинских работников.

В первом полугодии 2020 года прокурорами во Владимирской области выявлены многочисленные нарушения при стимулирующих выплатах медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.В связи с тем, что в учреждениях здравоохранения области данные выплаты производились за фактическое отработанное время, а не за все время работы, в мае прокурорами главным врачам внесено 39 представлений, опротестовано 15 нормативных актов, определяющих порядок выплат. Восстановлены права 3043 медицинских работников, произведены стимулирующие выплаты на общую сумму около 69 млн рублей.