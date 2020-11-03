Учеба начнется только с понедельника 9 ноября.

Учеба начнется только с понедельника 9 ноября.Сообщивший об этом глава округа муром Евгений Рычков подчеркнул. что это решение принято после консультации с врачами, педагогами и специалистами Роспотребнадзора. Свою роль сыграло и сезонное повышение заболеваемости ОРВИ среди школьников.Таким образом во всех школах округа осенние каникулы продлены на два дня. С учетом выходных и праздничного дня 4 ноября эти четыре дня сыграют важную роль в предотвращении распространения как коронавируса, так и вируса ГРИППа, ОРВИ, считает он.