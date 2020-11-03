Фотовыставка ко Дню народного единства. Во Владимире в Центре культуры и искусства на Соборной открылась выставка. Называется она “Россия. Полёт через века”. Это часть одноимённого

Фотовыставка ко Дню народного единства. Во Владимире в Центре культуры и искусства на Соборной открылась выставка. Называется она “Россия. Полёт через века”. Это часть одноимённого федерального проекта. В работах любители и профессиональные фотографы запечатлели моменты из жизни людей и страны, яркие уголки природы и достопримечательности самых разных регионов России от Дальнего Востока до Калининграда. Фотографии