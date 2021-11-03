Во Владимире решается вопрос об организации 25 выездных бригад скорой помощи. 2 ноября директор...

Во Владимире решается вопрос об организации 25 выездных бригад скорой помощи.2 ноября директор Департамента здравоохранения Владимирской области Константин Баранов провёл рабочую встречу с руководством и представителями трудового коллектива Станции скорой медицинской помощи г. Владимира. Обсуждались вопросы выполнения поручения министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко организовать во Владимире не менее 25 выездных бригад скорой медицинской помощи. В день визита главы Минздрава областной центр - город с 350-тысячным населением - обслуживало всего 17 бригад.В помощь Владимирской станции скорой медицинской помощи направлено 18 водителей. Учреждение дополнительно получило из районов области 10 резервных единиц техники – 7 автомобилей скорой помощи и 3 санитарных автомобиля для оказания неотложной медицинской помощи. Теперь в автопарке «скорой» 30 автомобилей. В ближайшие недели СМП дополнительно получит 9 новых автомобилей скорой помощи, оснащённых всем необходимым оборудованием.Но ключевой вопрос – кадры. Было решено привлечь для работы на «скорую» выпускников Владимирского базового медицинского колледжа. В самое ближайшее время более 20 медиков пройдут аккредитацию и получат право работать фельдшерами скорой помощи. Также рассматривается вопрос о привлечении на «скорую» студентов старших курсов медицинского колледжа. Они могли бы работать там в качестве практикантов, причём не только в дневное, но и в ночное время.Как отметил глава медицинского ведомства, в условиях режима повышенной готовности при пандемии Covid-19 привлечение студентов медколледжа повысит оперативность работы службы скорой помощи. Студенты-практиканты будут работать вместе с опытными коллегами-наставниками.В настоящее время рассматривается возможность привлечения к работе на скорой помощи и волонтёров, которые окажут помощь медикам при доставке пациентов до автомобиля, а затем до медицинского учреждения.В ходе встречи обсудили условия оплаты труда медиков в условиях повышенной нагрузки, а также создание более комфортных условий для круглосуточной работы. Департамент здравоохранения уже прорабатывает вопрос стимулирования сотрудников СМП, сообщает пресс-служба областной администрации.