Он участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, в Восточно-Померанской операции, в штурме Берлина.

Ветерану Великой Отечественной войны из Владимира Николаю Щелконогову исполнилось 95 лет. Свой воинский подвиг он совершил в совсем юные годы. В 17 лет он ушёл на фронт, где был разведчиком. Он участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, в Восточно-Померанской операции, в штурме Берлина. Награждён орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, двумя медалями «За боевые заслуги». Николай Матвеевич был трижды контужен. Из вооружённых сил страны уволился в 1956 году. Проработал 12 лет в объединении «Техника», 20 – в Совете профсоюзов. Является ветераном труда.«В прошлом году нам с единомышленниками удалось исполнить мечту ветерана побывать в Германии, посетить места, где он служил во время войны. При нашей поддержке энтузиасты сняли фильм о его путешествии, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Надеюсь, мы его скоро увидим. Дорогой Николай Матвеевич, я очень ценю нашу дружбу. С юбилеем Вас», - написал в своих соцсетях губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.