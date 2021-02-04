Юолее 5 млн рублей выделено из резервного фонда администрации Владимирской области на ликвидацию последствий пожара в собинских казармах. Об этом редакции «АиФ-Владимир» сообщили в ..

Юолее 5 млн рублей выделено из резервного фонда администрации Владимирской области на ликвидацию последствий пожара в собинских казармах. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе губернатора.Субсидию направят на размещение, содержание и питание эвакуированных из сгоревшей трёхэтажки жителей, текущий ремонт маневренного фонда в Собинке, работы по ограничению доступа в дом №7 на Рабочем проспекте, обследование полыхавших конструкций, а также на разработку проекта противоаварийных работ на крыше объекта культурного наследия.Напомним, что в конце января в обладминистрации заявили, что вопрос поддержки погорельцев прорабатывается. Сгоревшие казармы либо перепрофилируют под другие цели, либо