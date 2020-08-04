Являясь должностным лицом органа местного самоуправления, женщина приняла от муромской бизнес-леди вознаграждение в сумме 1 215 000 рублей

Являясь должностным лицом органа местного самоуправления, женщина приняла от муромской бизнес-леди вознаграждение в сумме 1 215 000 рублей за содействие в организации торговли на нестационарных торговых объектах о.Муром. Уголовное дело о превышении должностных полномочий будет рассматриваться Муромским городским судом. Кроме того, предприимчивая чиновница обвиняется в покушении на мошенничество, а именно в покушении на хищение денежных средств, за получение разрешения осуществлять нестационарную розничную торговлю.