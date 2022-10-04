В музее пожарной охраны во Владимире открылась новая экспозиция. Она посвящена 90-летию со дня...

В музее пожарной охраны во Владимире открылась новая экспозиция. Она посвящена 90-летию со дня образования системы Гражданской обороны.Этот день отмечается в России четвертого октября, с момента подписания в 1932 году постановления о создании общесоюзной системы местной противовоздушной обороны. Выставка состоит из двух комнат. В первой воссоздан интерьер штаба начальника местной противовоздушной обороны. Во второй разместили "ретроспективную" коллекцию средств защиты: противогазы, костюмы, специальное оборудование разных годов выпуска. В музей пожарной части на Соколова-Соколенка приглашают всех желающих. В первую очередь - школьников.Татьяна Бобкова, начальник Центра пропаганды и общественных связей 1-го пожарно-спасательного отряда:– Новая экспозиция - это не только рассказ об этапах становления, развития, совершенствования ГО, скорее всего это дань уважения и знак признательности каждому ветерану и каждому действующему сотруднику за вклад, который они внесли в развитие ГО Владимирской области.Вадим Лобастов, начальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС по Владимирской области:– В экспозицию вошли экспонаты, которые предоставлены ветеранами МЧС, которые служили во времена ГО во времена местной противовоздушной обороны. И здесь также есть элементы экспозиции от первого руководителя ГО Владимирской области.