Английский Манчестер Сити заинтересован в трансфере нападающего итальянского Интера и сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. Горожане готовы рассмотреть трансфер аргентинца, на которого также претендует Барселона.

Английский "Манчестер Сити" заинтересован в трансфере нападающего итальянского "Интера" и сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. "Горожане" готовы рассмотреть трансфер аргентинца, на которого также претендует "Барселона".Каталонский клуб ранее также сообщал о своем интересе к 22-летнему Мартинесу. Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на журналиста Джанлуку Ли Марцио, в соглашении аргентинца с "Интером" есть пункт о сумме отступных в размере 111 миллионов евро. Впрочем, эта опция предусмотрена только для неитальянских клубов.Мартинес выступает за "Интер" с 2018 года. За это время он провел в футболке "нерадзурри" 41 матч, отличившись 14 голами.