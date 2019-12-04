Всего в составе «скорой» помощи теперь будут трудиться 15 студентов

Студенты Владимирского базового медицинского колледжа отныне имеют право помогать бригадам «скорой» медицинской помощи во Владимире. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба Администрации региона.Добровольцы будут помогать измерять пульс, температуру, давление, а также помогать в транспортировке и оформлении документов пациентов. Всего в составе «скорой» помощи теперь будут трудиться 15 студентов. Они начнут выезжать на вызовы вместе со «скорой» на этой неделе. Для учеников такая деятельность зачтётся как учебная практика.