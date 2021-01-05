Сегодняшний матч Владимир - Авангард (г. Юрьев-Польский) состоятся в ледовом комплексе "Владимир" в 15.15.
Сегодняшний матч Владимир - Авангард (г. Юрьев-Польский) состоятся в ледовом комплексе "Владимир" в 15.15.
Также играют:
7 февраля (воскресенье) - Владимир - Рубин (Александровский район)
14 февраля (воскресенье) - Владимир - Анопино (п. Анопино);
20 февраля (суббота) - Владимир - Судогодец (г. Судогда).
Ближайшие матчи Чемпионата ночной хоккейной лиги:
9 января в 15:15 (лига 40+) - Белые медведи (Владимир) - Сокол (Суздаль);
10 января в 15:15 (ЛН) - Владимир - Судогодец;
16 января в 15:15 (лига 40+) - Сокол (Суздаль) - Кристалл (Муром);
16 января в 20:15 (лига 40+) - Владимир - Кладно (Ковров);
17 января в 15:15 (ЛН) - Владимир - Атлант (Ковров).
Из за ситуации с коронавирусом все матчи пройдут без зрителей. Как во Владимире, так и в Александрове, Юрьев-Польском, Судогде, Мелехове.
Он-лайн трансляции объявляются дополнительно в ледового комплекса "Владимир".