Сегодняшний матч Владимир - Авангард (г. Юрьев-Польский) состоятся в ледовом комплексе "Владимир" в 15.15.

Сегодняшний матч Владимир - Авангард (г. Юрьев-Польский) состоятся в ледовом комплексе "Владимир" в 15.15.Также играют:7 февраля (воскресенье) - Владимир - Рубин (Александровский район)14 февраля (воскресенье) - Владимир - Анопино (п. Анопино);20 февраля (суббота) - Владимир - Судогодец (г. Судогда).Ближайшие матчи Чемпионата ночной хоккейной лиги:9 января в 15:15 (лига 40+) - Белые медведи (Владимир) - Сокол (Суздаль);10 января в 15:15 (ЛН) - Владимир - Судогодец;16 января в 15:15 (лига 40+) - Сокол (Суздаль) - Кристалл (Муром);16 января в 20:15 (лига 40+) - Владимир - Кладно (Ковров);17 января в 15:15 (ЛН) - Владимир - Атлант (Ковров).Из за ситуации с коронавирусом все матчи пройдут без зрителей. Как во Владимире, так и в Александрове, Юрьев-Польском, Судогде, Мелехове.Он-лайн трансляции объявляются дополнительно в ледового комплекса "Владимир".