В связи с резкими перепадами температур на дорогах города Коврова образовались места, которые водители преодолевают с большим трудом.

В связи с резкими перепадами температур на дорогах города Коврова образовались места, которые водители преодолевают с большим трудом. По информации регионального МЧС, в горку около 4 пожарно-спасательной части из-за образовавшейся колеи и наледи не смогли въехать автомобили, буксовали и скользили, а с горки в это время ехал грузовик.Находящийся в это время на смене в 4 пожарно-спасательной части пожарный Игорь Сугак увидел в окно, что напротив здания пожарной части буксуют автомобили, которые пытаются проехать по улице Фрунзе. Он доложил об этом начальнику караула, который принял решение выйти и помочь людям. Личный состав 4 ПСЧ в течении полутора часов помогал автомобилистам въехать в ледяную горку. Водитель пожарного автомобиля "Урал" Максим Майоров в это время проложил сквозь сугроб дорогу для большегруза, который не смог бы спуститься с горки – ему было не затормозить на льду и он, с большой долей вероятности, врезался бы в строения, стоящие снизу.Через какое-то время пожарные оказали помощь в транспортировке автомобилей, попавших в ДТП.Фото портала