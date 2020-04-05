Народный артист РСФСР и любимец публики Лев Лещенко продолжает лечение. Он сейчас находится в больнице, самочувствие хорошее, рассказал друг певца Владимир Винокур

Народный артист РСФСР и любимец публики Лев Лещенко продолжает лечение. Он сейчас находится в больнице, самочувствие хорошее, рассказал друг певца Владимир Винокур.Ранее главврач больницы в Коммунарке рассказал, что Лещенко заболел пневмонией на фоне коронавируса. Артиста поместили в реанимацию, но уже через несколько дней его состояние стабилизировалось, теперь Лещенко лежит в обычной палате, передает РИА Новости.