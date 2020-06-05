05.06.2020

2020-06-05 14:30:03

Уникальные проекты владимирских школьников победили во Всероссийском конкурсе

Мягкие игрушки, бумажные костюмы, велопарковка "Матрешка" и даже вешалка-динозавр - и все это новаторские идеи прямо из "Кванториума". С какими конкурсными работами ребята завоевывали награды и как понравиться жюри - узнала Мария Городская.

«Богатырь - это главная фигура нашего проекта. Наш проект называется "автоматизированный гардероб". Суть в том, что он позволяет гораздо быстрее доставлять одежду».

Вера Данилова и Сафина Сайфутдинова показывают свое изобретение - богатырский гардероб для театра кукол.

«Здесь можно увидеть, что наш механизм полностью рабочий».

Вешалка-динозавр, ожившие мифологические персонажи, сошедшие со стен Дмитриевского собора и бумажные костюмы в традиционном японском стиле - воплотившиеся в жизнь фантазии ребят из «Кванториума». Во Всероссийском конкурсе «Сказка-дизайн» они участвуют уже второй год. И в этом году им удалось взять больше призовых мест, чем в прошлом: 2 гран-при, 2 диплома победителя и один - третьей степени. Ольга Домахина, преподаватель техно-парка, поделилась со съемочной группой Вестей секретной информацией - как сделать проект, который точно оценит жюри.

Ольга Домахина, педагог детского техно-парка «Кванториум»: «Мы поняли специфику конкурса, что от нас хочет жюри. И дети вдохновились прошлым годом и решили сделать работы более качественно... Жюри хочет, во-первых, ноу-хау, чтобы работы были необычными, то есть чтобы аналогов, в Интернете, допустим, не было. Ни в мире, ни где-то еще. И такие работы, которые можно внедрять в жизнь».

Вешалка-динозавр по задумке Ильи Долгоносова предназначается для палеонтологического музея. Чтобы получить бахилы у тиранозавра придется постараться - из зубастой пасти они будут вылетать только в том случае, если посетитель правильно ответит на вопрос по палеонтологии. Такого динозавра можно будет поставить и в любом другом музее - сенсорный экран можно запрограммировать и под другие науки. А чтобы до музея можно было доехать на велосипеде, Глеб Артюх и трое его друзей изобрели крытую велопарковку. Если вдалеке увидите матрешек - не удивляйтесь. Это значит, что проект реализовался - а матрешек ребята выбрали как символ русской культуры.

Глеб Артюх, призёр конкурса: «Я заметил, что велосипеды становятся распространенным видом транспорта вообще, в принципе. И понял, что парковок начинает не хватать, поскольку сам катаюсь на велосипеде, и негде было оставить велосипед».

Сейчас на дворе июнь - пора читать сказку «Ромашка» Ганса Христиана Андерсена. Маша Трофимова нарисовала целый календарь - каждый месяц у нее ассоциируется с определенной книгой.

Мария Трофимова, победительница конкурса: «Сказки зарубежных писателей. Большинство сказок Андерсена. Февраль - это "Снежная Королева"».

Любимое произведение Ани Мочаловой - «Конек-Горбунок», в руках она держит флюгер в виде сказочного персонажа. Пока это только прототип, вырезанный на лазерном станке. Но Аня верит в то, что скоро на крыше одного из детских садов он обязательно появится и будет радовать малышей. Как уже сейчас радуют детей игрушки Димы Домахина - ожившие львы и птицы со стен Дмитриевского собора. Сейчас в планах - сделать Царя Давида, барса и кентавра. Ребята надеются, что их новаторские проекты обязательно найдут свое место в жизни. И будут радовать других детей, но уже не в виде макета или эскиза. И белые журавлики на одном из бумажных костюмов, сделанных ребятами, как в японской легенде, обязательно исполнят это желание.

Мария Городская, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»