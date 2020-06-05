05.06.2020

2020-06-05 12:30:03

Владимирская компания «Гарнец» откроет новое производство в Ворше

Владимирская компания «Гарнец» стала одним из победителей регионального конкурса «Экспортер года - 2019». Она названа лучшей в сфере агропромышленного комплекса.

Рисовая и кукурузная, гречневая и гороховая, пшеничная цельнозерновая и льняная... Всё это о муке, которую вот уже 12 лет выпускают на владимирском предприятии "Гарнец". Никто не способен создать пищу, более приспособленную к усвоению человеческим организмом, чем природа, уверены в компании. Поэтому вся продукция изготавливается без добавок. А одним из важнейших направлений стал выпуск безглютеновой муки, макарон и смесей для выпечки.

Ольга Тимофеева, генеральный директор ООО "Гарнец": «Очень важно качество именно сырья, потому что основа потребительского спроса именно на нашу продукцию, то что покупатели уверены в качестве. и нам это очень важно. Особенно и в безопасности, потому что безглютеновая продукция там она должна быть чистая и соответственно проверенная. У нас есть своя лаборатория, мы там у себя проверяем, также проверяем в аккредитованной московской лаборатории».

"Гарнец" первым в России получил право маркировать безглютеновую продукцию международным символом "перечёркнутый колос". И это позволило завоевать популярность не только в России, но и выйти на зарубежные рынки. Объём экспорта на сегодня составляет 10% от общего объёма. Но из-за пандемии Минсельхоз принял решение ограничить экспорт продукции длительного хранения.

Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области: «Были разосланы письма в Минпромторг, Минсельхоз, Россельхознадзор, и результатом совместных усилий стало октрытие границ для этой продукции. Это конечно создало определенный момент для волнения руководства предприятия, но в целом на объёмы экспорта ООО "Гарнец" не повлияло. Предприятие у нас остаётся по-прежнему одним из динамично развивающихся и одним из успешно наращивающих объёмы экспорта».

Сегодня на предприятии трудятся около 80 человек. Соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. Во время переработки зерно, крупа и мука контактируют только с нержавеющей сталью при температуре не выше 40 градусов - а это залог сохранения большого количества витаминов и минералов. Качество отмечено многочисленными наградами, последнее достижение - победа в региональном конкурсе "Экспортёр года-2019" в номинации агропромышленный комплекс.

Ольга Тимофеева, генеральный директор ООО "Гарнец": «С 2017 года работаем с нашим Владимирским центром поддержки экспорта и они нам очень помогают в нашей деятельности именно в маркетинге, продвижении наших товарных знаках. Мы участвуем в выставках, которые они нам компенсируют участие частично, иногда даже полностью. Это очень важно. Спасибо им за это, потому что нас надо поддерживать - малый бизнес. Мы участвуем в бизнес миссиях, которые они организуют».

Удовлетворить возросший спрос "Гарнец" планирует с помощью нового завода, который уже в ближайшее время должен заработать в селе Ворша и обеспечить дополнительные 8 тысяч тонн продукции в год.

Дмитрий Горкин, Александр Голубев

«Вести-Владимир»