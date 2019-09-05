В женской части Открытого чемпионата США по теннису определились все полуфиналистки турнира, который в эти дни проходит в Нью-Йорке. Это стало известно после победы представительницы Канады Бьянки Андрееску над бельгийкой Элисе Мертенс в четвертьфинальном поединке US Open.

В женской части Открытого чемпионата США по теннису определились все полуфиналистки турнира, который в эти дни проходит в Нью-Йорке. Это стало известно после победы представительницы Канады Бьянки Андрееску над бельгийкой Элисе Мертенс в четвертьфинальном поединке US Open.19-летняя канадка оказалась сильнее соперницы в трех сетах со счетом 3:6, 6:2, 6:3. В полуфинале Андрееску сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии.В другой полуфинальной встрече американка Серена Уильямс сразится с представительницей Украины Элиной Свитолиной.