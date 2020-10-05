Обнаружено и изъято два предмета, похожих на пистолет, 9 магазинов и 457 патронов. Согласно исследованию данные предметы относятся к огнестрельному оружию и боеприпасам, пригодным для стрельбы.

Сотрудниками 14 отдела УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ОУР МО МВД России «Московский» г. Москвы задержан подозреваемый в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и наркотических средств.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий у 47-летнего мужчины в квартире, расположенной в г. Московский, было обнаружено и изъято два предмета, похожих на пистолет, 9 магазинов и 457 патронов. Согласно справки об исследовании данные предметы относятся к огнестрельному оружию и боеприпасам, пригодным для стрельбы.Также в ходе обыска полицейскими было обнаружено и изъято неизвестное вещество растительного происхождения, которое согласно проведенному исследованию признано справке наркотическим – каннабисом, общей массой более 100 грамм.По данным фактам следствием и дознанием МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ТиНАО8-926-941-46-57