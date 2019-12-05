С появлением интернета люди нашли сотни способов заработка без вложений.

Некоторые превратили деятельность в стабильную онлайн работу, другие искали новые способы, для избежания обмана. Со временем популярность легкого выигрыша росла, появились капперы и профессиональные гемблеры, которые за определенную сумму помогали начинающим игрокам. Рейтинг каперов https://verification.bet/ постарается дать рекомендации, как выбрать себе хорошего спортивного аналитика.

Корни

Rocket bet начал деятельность с группы в ВК, где сперва публиковались новости, посвященные только футболу. С начала 2016 года в паблике появились ставки, одна часть бесплатных, но с маленьким шансом и эксклюзивные с точностью до 95%. Постепенно, набирая популярность, руководители решили создать сайт, и 1 января 2018 года был зарегистрирован домен http://rocket-bet.pro/. На начальном этапе отзывы у rocket bet были положительные, но спустя 4-5 месяцев ситуация изменилась.

Бесплатные прогнозы – доверие клиента

Чтобы расширить аудиторию и поднять рейтинг, основатели сайта решили использовать бесплатные прогнозы, большинство из которых стали выигрышными. Имея средний охват, спрос на платную аналитику увеличился на 30-40%, но качество снизилось. Недовольные пользователи писали жалобы, на обзорных сайтах авторы обвиняли rocket bet в сомнительности, а обещанный VIP коэффициент стал меньше 2.0, процент выигрыша увеличился, однако исчезли бесплатные прогнозы.

Отзывы – лучшая реклама

Получить деньги в интернете без обмана трудно, поэтому пользователи тщательно изучают отзывы предлагаемой площадки. Сотрудники rocket bet это понимали, поэтому разместили на главной странице сотни выигрышных ставок и процент прохождения. Люди начали посещать сайт и в результате у них сложилось двоякое мнение: одна сторона утверждала, что работать с капперами невозможно и избежать обмана не получится, другая сторона заняла противоположную позицию и заявляла, что рокет бет – отличная подработка в интернете на дому.

Помимо обычных пользователей неоднозначное мнение выдвинули популярные обзорные сайты, где на одном авторы пользовались услугами площадки и вышли в плюс, а другие разоблачали rocket bet, ориентируясь на негативные отзывы.

Вывод

Честный заработок в интернете – это не миф. Легкий и быстрый заработок со 100% проходным коэффициентом – вот главная ложь. Про описанный выше сайт нельзя сказать ничего негативного, ведь существуют и те, кто зарабатывает там. Поэтому доверять rocket bet или нет – каждый должен решить самостоятельно. Для подробной информации об этой или другой популярной площадке рекомендуется посетить сайт https://verification.bet/, где отсутствует излишняя предвзятость. Помимо этого, опытные авторы научат зарабатывать в интернете без вложений.

Источник стать: Ссылка.



