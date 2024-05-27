Об этом сообщается в пресс-службе регионального Отделения Банка России.

За первый квартал 2024 года во Владимирской области закрыто два нелегальных ломбарда. Об этом сообщается в пресс-службе регионального Отделения Банка России.Кредиторы выдавали деньги под залог ювелирных изделий или техники, но в реестре они зарегистрированы не были. Так, подобным образом работала «Добрая скупка» в региональном центре и «Ломбард. Ювелирная мастерская» в Муроме.Напоминаем, вместо договоров займа подобные конторы дают на подпись договоры комиссии, хранения или же купли-продажи.