Что представляет собой проект "Стрит-арт фестиваль "Загогули 33" и почему грант в 600 тысяч рублей достался именно им?

Регина Яфасова и Елена Барышникова - победительницы грантового конкурса форума "Таврида". Что представляет собой проект "Стрит-арт фестиваль "Загогули 33" и почему грант в 600 тысяч рублей достался именно им? Об этом и не только - в нашем интервью.