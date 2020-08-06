Что представляет собой проект "Стрит-арт фестиваль "Загогули 33" и почему грант в 600 тысяч рублей достался именно им?
<a href="https://33live.ru/novosti/06-08-2020-pobeditelnicy-konkursa-tavrida-rasskazali-o-proekte-zagoguli33.html" target="_blank">Победительницы конкурса «Таврида» рассказали о проекте «Загогули33»</a> - Что представляет собой проект "Стрит-арт фестиваль "Загогули 33" и почему грант в 600 тысяч рублей достался именно им?
[url=https://33live.ru/novosti/06-08-2020-pobeditelnicy-konkursa-tavrida-rasskazali-o-proekte-zagoguli33.html]Победительницы конкурса «Таврида» рассказали о проекте «Загогули33»[/url] - Что представляет собой проект "Стрит-арт фестиваль "Загогули 33" и почему грант в 600 тысяч рублей достался именно им?