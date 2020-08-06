По версии следствия, подозреваемая, выступив посредником в сделке по поставке сахарного песка, присвоила 3,5 млн рублей.
В марте 2018 года в УМВД России по городу Владимиру обратился представитель фирмы, осуществляющей деятельность на территории одной из республик Средней Азии, с заявлением о хищении принадлежащих организации денежных средств.
В ходе проверки полицейские установили, что указанная фирма заключила договор с жительницей города Владимира, являющейся индивидуальным предпринимателем. Согласно контракту предприниматель выступала как посредник в приобретении сахарного песка. По условиям договора денежные средства должны были поступить ей на счет после предъявления заказчику контракта с поставщиком. Оформив сделку с одним из предприятий, расположенным в Краснодарском крае, на поставку 134 тонн сахара, женщина отправила документы заказчику, который в свою очередь перевел ей на счет 3,5 млн рублей. Однако, вместо того, чтобы оплатить товар, посредница часть денежных средств обналичила, а часть перевела на другие счета, после чего на связь выходить перестала.
По данному факту Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру было возбуждено уголовное дело.
Подозреваемая скрывалась за пределами Владимирской области и была объявлена в федеральный розыск.
В конце июля текущего года при проведении оперативно-профилактических мероприятий фигурантка задержана сотрудниками полиции в автобусе, следовавшем по маршруту "Москва – Владимир".
В настоящее время женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Расследование уголовного дела продолжается