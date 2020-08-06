По версии следствия, подозреваемая, выступив посредником в сделке по поставке сахарного песка, присвоила 3,5 млн рублей.

В марте 2018 года в УМВД России по городу Владимиру обратился представитель фирмы, осуществляющей деятельность на территории одной из республик Средней Азии, с заявлением о хищении принадлежащих организации денежных средств.В ходе проверки полицейские установили, что указанная фирма заключила договор с жительницей города Владимира, являющейся индивидуальным предпринимателем. Согласно контракту предприниматель выступала как посредник в приобретении сахарного песка. По условиям договора денежные средства должны были поступить ей на счет после предъявления заказчику контракта с поставщиком. Оформив сделку с одним из предприятий, расположенным в Краснодарском крае, на поставку 134 тонн сахара, женщина отправила документы заказчику, который в свою очередь перевел ей на счет 3,5 млн рублей. Однако, вместо того, чтобы оплатить товар, посредница часть денежных средств обналичила, а часть перевела на другие счета, после чего на связь выходить перестала.По данному факту Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру было возбуждено уголовное дело.Подозреваемая скрывалась за пределами Владимирской области и была объявлена в федеральный розыск.В конце июля текущего года при проведении оперативно-профилактических мероприятий фигурантка задержана сотрудниками полиции в автобусе, следовавшем по маршруту "Москва – Владимир".В настоящее время женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.Расследование уголовного дела продолжается