Она велась с 2019 года в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология»

в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология»Унжа имеет большое градостроительное и рекреационное значение для жителей Меленок. В 2015 году в рамках гидрологического обследования реки был зафиксировано накопление наносов в русле и прибрежной полосе, что ухудшало экологическое состояние водоёма и прибрежной зоны – среды обитания флоры и фауны. Кроме того, имелось вторичное загрязнение природной воды веществами, содержащимися в донных отложениях.«В результате расчистки Унжи улучшены экологическое состояние реки, а также экологические условия проживания вблизи водных объектов населения города Меленки», – отметил начальник отдела водных ресурсов и водопользования Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области Владимир Гогин.